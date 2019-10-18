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Завершується будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива, яке позбавить Україну залежності від Росії (ФОТО)

Завершується будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива, яке позбавить Україну залежності від Росії (ФОТО)

Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильскій зоні знаходиться на фінішній прямій.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Ukraine News.

Про це заявив президент Національної атомної енергогенеруючої компанії “Енергоатом” Юрій Недашковський.

“Ми вже практично вийшли на фінішну пряму в будівництві ЦСВЯП. По деяким об’єктам будівельна готовність становить 92-96%. Нині триває активна робота щодо постачання і закупівлі технологічного обладнання. Попри тимчасові проблеми, пов’язані з фінансуванням, я переконаний, що у наступному році ми введемо цей стратегічний для України об’єкт в експлуатацію”, – повідомив Юрій Недашковський.

Завершується будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива, яке позбавить Україну залежності від Росії (ФОТО)

Завершується будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива, яке позбавить Україну залежності від Росії (ФОТО)

Завершується будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива, яке позбавить Україну залежності від Росії (ФОТО)

Завершується будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива, яке позбавить Україну залежності від Росії (ФОТО)

Україна, експлуатуючи 15 енергоблоків АЕС, досі не розв’язала проблему зі зберіганням відпрацьованого ядерного палива (ВЯП). Всі інші країни вирішили цю проблему – побудувавши сховища. Зараз Україна вивозить ВЯП з Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС до Росії на технологічну (тимчасову) витримку з наступною переробкою. Поява власного сховища посилить енергетичну безпеку України та буде мати безпосередній вплив на її економіку. Введення в експлуатацію Централізованого сховища дозволить Україні економити щорічно понад $200 млн шляхом відмови від послуг радіохімічних комбінатів РФ та фактично завершить еру монопольної залежності від «Росатому» у сфері поводження з ВЯП.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Фото: Наталия Дегтяренко

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