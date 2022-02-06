Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:21
Просмотров: 28

Завод «Електронмаш» продали за 430 млн гривень

Завод «Електронмаш» продали за 430 млн гривень

Фонд Державного майна України продав ДП«Електронмаш» за 430 мільйонів гривень

Про це свідчать дані сервісу Prozorro, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Суспільне.

Згідно з результатами аукціону покупцем є ТОВ «Український імідж». Ця компанія заснована у 2006 році в Києві. Займається діяльністю у сфері права.

Всього в аукціоні взяли участь п’ять компаній. Стартова ціна лоту складала 65.6 мільйонів гривень.

Покупець отримає нерухомість Електронмашу, зокрема корпуси заводу, склади, котельні, їдальню, а також базу відпочинку на Чернігівщині.

Свого часу завод був лідером з виробництва електронно-обчислювальних машин, проте сьогодні від промислового гіганта залишилися напівпорожні стіни і занедбана територія на околиці Києва.

Источник: uprom.info

Автор: Борис Гулкевич

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ердоган після візиту в Україну заразився коронавірусом
Сегодня 08:10    62
Мінфін знов викуповує єврооблігації
Сегодня 07:48    75
Хлеб подорожал до рекордного уровня за последние пять лет
Сегодня 07:27    123
Канада отправила в Украину партию военной помощи: что известно
Сегодня 07:16    108
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 5 лютого 2022 року
Сегодня 06:44    92
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    124
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    146
Норвегія збільшує фінансову підтримку домашніх сонячних електростанцій
05.02.2022 10:47    207
Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру при НАТО
05.02.2022 10:21    268
Доступні в Україні вакцини від COVID-19 пройшли всі 3 етапи клінічних випробувань
05.02.2022 09:44    230
Загрузка...
 