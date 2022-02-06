Завод «Електронмаш» продали за 430 млн гривень

Фонд Державного майна України продав ДП«Електронмаш» за 430 мільйонів гривень

Про це свідчать дані сервісу Prozorro, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Суспільне.

Згідно з результатами аукціону покупцем є ТОВ «Український імідж». Ця компанія заснована у 2006 році в Києві. Займається діяльністю у сфері права.

Всього в аукціоні взяли участь п’ять компаній. Стартова ціна лоту складала 65.6 мільйонів гривень.

Покупець отримає нерухомість Електронмашу, зокрема корпуси заводу, склади, котельні, їдальню, а також базу відпочинку на Чернігівщині.

Свого часу завод був лідером з виробництва електронно-обчислювальних машин, проте сьогодні від промислового гіганта залишилися напівпорожні стіни і занедбана територія на околиці Києва.

Источник: uprom.info

Автор: Борис Гулкевич

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