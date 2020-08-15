Завод им. Малышева начал производство новой продукции

Недавно государственное предприятие «Завод им. Малышева» в рамках программы импортозамещения овладело новым направлением производства - гусениц для боевой машины пехоты. Как сообщили на заводе, сейчас уже начали выполнять заказы от Минобороны Украины.

«Традиционно наше предприятие было задействовано в производстве гусениц для танков, поэтому производством гусениц с резино-металлическими шарнирами для легкой бронетехники мы смогли овладеть в достаточно сжатые сроки, - сказал генеральный директор предприятия Василий Крылас. - После успешных испытаний завод получил заказ от Житомирского бронетанкового завода на производство нескольких десятков комплектов гусениц. Выполнение заказа Министерства обороны Украины уже стартовало, на сегодня полностью завершены работы над изготовлением первого комплекта гусениц. Овладение таким направлением производства значительно расширяет возможности нашего предприятия, а наши военные наконец получат БМП на новых украинских гусеницах».

По словам руководителя предприятия, завод готов производить до сотни комплектов новых гусениц БМП в год.

Агентство Телевидения Новости