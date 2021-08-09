Завод імені Малишева розпочав модернізацію танків Т-80УД для Пакистану

Державне підприємство «Завод імені Малишева» розпочало модернізацію основних бойових танків Т-80УД Пакистану.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Мілітарний.

Танкобудівне підприємство своєчасно розпочало роботу за контрактом з Пакистаном на ремонт та модернізацію танків Т-80УД, повідомляє Укрінформ. Про це стало відомо зі слів гендиректора ДК «Укрспецекспорт» Вадима Ноздрі, який перевіряв початок робіт.

«Робота за контрактом почалася за графіком, який включає придбання необхідних матеріалів та комплектуючих для виконання контракту по ремонту парку танків Т-80УД», – зазначив Ноздря.

Контракт між ДК «Укрспецекспорт» та Ісламською Республікою Пакистан підписано в лютому цього року на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2021 на загальну суму 85,6 млн дол.

Це перший контракт Концерну з цією країною у поточному році.

За словами посадовця, завод вже отримав аванс у розмірі 30% цієї суми. «Ці гроші дадуть заводу можливість вийти на стабільний рівень роботи, отримати прибуток та виконати соціальні зобов’язання перед працівниками».

«Перша партія комплектуючих до танків – а це, серед іншого – нові двигуни, коробки передач та ходова – будуть відправлена замовникам у квітні 2022 року. Надалі контракт виконуватиметься на умовах попередньої оплати частинами», – додав Ноздря.

Україна до 1999 року поставила в цю країну 320 танків Т-80УД вітчизняного виробництва. Упродовж наступних років українські підприємства були залучені до обслуговування машин.

Окрім того, Державне підприємство «Завод ім. Малишева» очікує на замовлення від Пакистану на 52 двигуни для танків Al-Khalid.

Про це 19 липня на брифінгу заявив генеральний директор ДП «Завод ім. Малишева» Василь Крилас.

За словами генерального директора, державна компанія «Укрспецекспорт» у цьому році планує підписати контракти по бронетанковому напрямку загалом на 140 млн доларів.

Источник: uprom.info

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