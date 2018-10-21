Завод под Харьковом может получить оборонный заказ Казахстана

Лозовской кузнечно-механический завод достиг предварительных договоренностей с Министерством обороны Казахстана о поставках комплектующих и запасных частей для капитального ремонта бронетранспортеров.Об этом сообщил директор по развитию спецтехники ЛКМЗ ВАсилий Черномаз. В настоящее время прорабатывается соответствующая документация.

Мы также предложили казахским заводам изготовителям бронемашин спецсталь, прошедшую закалку и термообработку на ЛКМЗ. Материал обладает высокими прочностными и пулестойкими характеристиками, – отметил директор по развитию.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»