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Завод под Харьковом может получить оборонный заказ Казахстана

Завод под Харьковом может получить оборонный заказ Казахстана

Лозовской кузнечно-механический завод достиг предварительных договоренностей с Министерством обороны Казахстана о поставках комплектующих и запасных частей для капитального ремонта бронетранспортеров.Об этом сообщил директор по развитию спецтехники ЛКМЗ ВАсилий Черномаз. В настоящее время прорабатывается соответствующая документация.

Мы также предложили казахским заводам изготовителям бронемашин спецсталь, прошедшую закалку и термообработку на ЛКМЗ. Материал обладает высокими прочностными и пулестойкими характеристиками, – отметил директор по развитию.

Источник: sq.com.ua

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