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Завод "Радиореле" выставили на продажу

Завод Радиореле выставили на продажу

ФГИ выставил на продажу харьковский завод "Радиореле" (пр.Гагарина,181). Как сообщили в ФГИ, акуцион состоится 21 июля. Стартовая цена завода - 194 млн.грн. Будут проданы три нежилых здания площадью 104, 6 370 и 42 552 кв.м соответственно. Приватизации не подлежат 13 комнат общежития и бомбоубежище.

По состоянию на 1 мая на предприятии работали 269 человек. Убыток за первое полугодие 2020 года составил 1 млн. 394 тыс.грн., объем реализации - 2,6 млн.грн. Объем реализации с 2017 по 2019 годы составил 77 млн.грн.

От покупателя требуется:

● сохранять основной вид деятельности завода пять лет;

● не увольнять сотрудников 6 месяцев;

● содержать сооружения гражданской защиты за свой счет;

● погасить долг по зарплате и перед бюджетами;

● составить коллективный договор.

Справка SQ. Завод "Радиореле" производит коммутационную технику (двустабильные, электромагнитные и электротепловые реле, реле контроля напряжения).

Источник: sq.com.ua

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