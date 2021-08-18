Завод Укроборонпрому проведе технічне обслуговування казахського літака

16 серпня до України прибув літак Ан-74 Національної гвардії Казахстану, який пройде технічне обслуговування на Державному підприємстві «Завод 410 цивільної авіації», що входить до складу Укроборонпрому.

Згідно з укладеним контрактом фахівці заводу проведуть, відповідно до керівних документів, огляд двигунів, електронних систем, планера тощо з метою виявлення проблем та їх усунення. Якщо виникне необхідність у додаткових роботах, то буде укладено відповідну додаткову угоду. Термін виконання замовлення – два місяці.

«Наразі ми займаємо гідне місце на ринку авіаремонту для вітчизняних та іноземних замовників завдяки ефективності виконання завдань, швидкості оформлення необхідної документації та вартості послуг, яка є привабливою для наших партнерів. Завод вже здатен ефективно конкурувати з приватними підприємствами, які мають відповідні сертифікати для технічного обслуговування цих повітряних суден», – розповідає директор ДП «Завод 410 цивільної авіації» Олександр Пащенко.

Водночас підприємство Концерну працює над виконанням контрактів для Комітету національної безпеки Казахстану, Військово-повітряних сил Болгарії та наших армійців. Зокрема, йдеться про капітальний ремонт і модернізацію літаків для ВМС і ВПС Збройних сил України.

«Завод цілком спроможний протягом року провести капітальний ремонт 10 транспортних літаків різних моделей та виконувати технічне обслуговування іноземних повітряних суден. Наразі ми маємо завантаження наших виробничих потужностей до 2023 року та працюємо над забезпеченням підприємства новими замовленнями», – зазначає Олександр Пащенко.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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