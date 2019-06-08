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"Зелені" котельні не мають сплачувати податок на викиди СО2 – експерти

Зелені котельні не мають сплачувати податок на викиди СО2 – експерти

Україна - єдина у світі держава, що обклала біомасові котельні податком на викиди СО2, проте експерти вважають, що суб’єкти господарювання, що спалюють біомасу, повинні бути звільнені від сплати податку.

"Для цього необхідно передбачити у Податковому кодексі, що ставка податку за викиди двоокису вуглецю, які утворилися в результаті спалювання біомаси, біогазу, в тому числі в результаті одночасного їх спалювання з іншими видами палива, становить 0,00 гривень за 1 тонну", - зазначив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.

За його словами, це буде перший крок наближення регулювання оподаткування викидів двоокису вуглецю від спалювання біомаси до законодавства ЄС.

Наступним кроком може стати запровадження повноцінного вуглецевого чи енергетичного податку за використання вуглецевого палива, що буде стимулом для запровадження енергоефективних заходів та будівництва проектів із використанням відновлюваних джерел енергії.

Експерт додав, що такий стан речей, який наразі є в Україні, не відповідає світовій практиці.

"Оскільки в усьому світі біомаса вважається СО2-нейтральним паливом, адже при її спалюванні двоокису вуглецю утворюється стільки, скільки було поглинуто рослинами під час росту", - пояснив він.

При цьому в усіх країнах-членах ЄС податки на викиди двоокису вуглецю під час виробництва енергії з біомаси також не застосовуються, резюмував Гелетуха.

З 1 січня 2019 року в Україні набрали чинності зміни до Податкового кодексу в частині сплати податку за викиди двоокису вуглецю.

Зокрема, ставку податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами підвищено з 0,41 грн за тонну до 10 грн за тонну, тобто збільшено у 24 рази.

Власне, після цього біомасові котельні дізналися, що вони мають платити цей податок.

Раніше ЕлектроВісті писали, що Рада ЄС ухвалила чотири закони з законодавчого пакету "Чиста енергія для всіх європейців", йдеться в поширеному комюніке ради.

Також концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла показника 415,26 частин на мільйон, вперше в історії людства перевищивши рекордно високе значення в 415 частин. Про це йдеться в заяві вчених з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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