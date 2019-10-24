Зеленский хочет ликвидировать госмопонолию на производство спирта: хорошо это или плохо?

Экономисты предлагают сначала разобраться с ГП "Укрспирт" и вспомнить хаос 90-х

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается ликвидация государственной монополии на производство спирта. Как отмечают в пресс-службе Офиса президента, норма может заработать уже с 1 января 2020 года.

"В течение последних 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году. Проект закона призван отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликероводочной продукции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что право производить спирт получат предприятия любой формы собственности, при условии получения соответствующей лицензии. Аналогичные правила будут действовать и для предприятий, которые занимаются оптовой торговлей пищевым спиртом на территории Украины. Кроме того, в проекте прописана и полная либерализация экспорта спирта из Украины — право продавать свою продукцию за границу получат все предприятия с лицензией на производство. А вот импортом спирта до 1 января 2022 года смогут заниматься только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия. Такую меру в Офисе президента объясняют желанием защитить отечественного товаропроизводителя.

Эксперт по вопросам алкогольной отрасли Игорь Товкач об инициативе президента говорит осторожно и предлагает дождаться текста законопроекта (на момент публикации данного материала еще не было на сайте парламента).

"Но я бы пошел по тому пути, как мы поступаем с частотами. Я вот не совсем уверен, что производителям нужны наши старые заводы, которые кто знает где находятся и кто знает в каком состоянии. Их всех интересует продукт, сырье. И если продавать квоты на производство спирта на аукционе, то можно вообще, практически не думая ни о чем, зарабатывать и получать прибыль. А уж кто купит эту квоту (спиртзавод, производитель алкоголя, дистрибьютор или посредник) уже не так важно", — объясняет эксперт.

Экономисты в своей оценке идеи разошлись. Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак желание ликвидировать госмонополию приветствует.

"Монополии — это зло, приносящее стране убытки. Они снижают конкуренцию в любой сфере, будь это спирт, торговля сигаретами или энергогенерация. Если мы сможем преодолеть монополию в спиртовой отрасли — это будет очень хорошо. Единственное, наверное, все же стоило сначала задуматься над продажей госпредприятия "Укрспирт", потому что сегодня он в госсобственности и чрезвычайно коррумпирован", — отмечает он.

Однако, не согласен с коллегой экономист Александр Охрименко. Он вспоминает ситуацию в спиртовой отрасли, которая была в 90-х. "Тогда был хаос в этой сфере, было много водочных королей. Потом президент Леонид Кучма сделал монополию. Короли сопротивлялись, их лицензировали. Сейчас, практически, Зеленский хочет вернуть время, когда официально делать алкоголь было невыгодно, а потому появлялось множество подпольных заводов. От этого решения пострадают наши крупные производители, которые легально делают алкоголь. Им придется закрыть производство или перевести его в другие страны — конкурировать с суррогатом будет очень накладно. Так что это — глупое решение", — резюмирует эксперт.

Отметим, во вторник, 22 октября, в Министерстве экономического развития и торговли Украины состоялось совещание, главной темой которого стала работа ГП "Укрспирт". Во время встречи советник министра экономики по вопросам спиртовой отрасли Сергей Блескун пообещал до 1 декабря 2019 года провести аудит спиртовых заводов.

"За месяц — аудит заводов комиссией, и потом — решение о том, какие из них консервировать. У нас никто толком не знает, какие заводы могут работать и производить спирт, а какие не могут. Все 80 заводов, которые работают в Украине, не знает никто. И нужно ли нам столько заводов? Точно нет. Это заводы, которые строились при советской плановой экономике и обслуживали Советский союз. Для примера, на неработающих заводах "Укрспирта" в год оплачивается где-то 250 млн грн только на зарплаты. Это, напомню, неработающие заводы", — подчеркнул Блескун.

В планах министерства также создать открытый реестр перевозчиков спирта и оборудовать каждое транспортное средство до 1 декабря GPS-трекерами. Наконец, чиновники хотят установить камеры слежения на всех работающих спиртзаводах в контрольных точках (в режиме реального времени с сохранением данных на едином сервере).

Напомним, "Укрспирт" — единственный крупный в Украине производитель этилового спирта, который в общей сложности может производить больше 360 млн литров спирта в год. При этом компания регулярно оказывается в эпицентре скандалов. Например, в 2015-м был объявлен в международный розыск директор предприятия Михаил Лабутин, которого подозревают в растрате 172,5 млн грн и уклонении от уплаты налогов на сумму 28,2 млн грн. В 2018 году Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Укрспирт" за злоупотреблением монопольным положением на 33 млн грн.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»