Зеленский подписал закон о поддержке креативных индустрий

Президент Владимир Зеленский подписал закон о поддержке культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса из-за карантина связанного с распространением COVID-19.

Источник: Facebook-страница президента https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2579618155621878

Дословно: "Креативные индустрии, учреждения культуры - среди тех, кто больше всего пострадал от карантина. Ведь их деятельность остановилась почти полностью, и сейчас они живут в полной неопределенности. Это целые сферы экономики, которые сейчас находятся на грани выживания. Они также платят налоги и дают людям рабочие места, поэтому требуют не меньшей поддержки, чем традиционные отрасли бизнеса.

Чтобы эти индустрии смогли выстоять, а их работники получили социальные и экономические гарантии, подписал закон о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID -19)".

Детали: По словам Зеленского, уровень государства определяется не только экономикой, но и уровнем культуры нации.

Напомним:

● 16 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3377 о поддержке культуры, креативных индустрий.

● Закон предусматривает: уменьшение арендной платы для учреждений культуры, которые не могут использоваться из-за карантина, и тому подобное, изменения в закон о рекламе, которые предусматривают дополнительные возможности для работы радио, обеспечивается деятельность Украинского культурного фонда, выполнения возложенных на фонд функций и полномочий в пределах сметы.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»