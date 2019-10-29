Зеленский признал, что в Украину поступает уголь из оккупированного Донбасса

Уголь с оккупированных территорий Донбасса завозится в Украину и используется на украинских теплоэлектростанциях с помощью различных схем.

Украина продолжает покупать и использовать уголь, который добывают на шахтах на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Золотое в разговоре с ветеранами, передает "Громадське".

"Столько, сколько мы за уголь (с неподконтрольных территорий — Delo.ua) платим, из-за того, что у нас блокада — эти продукты (контрабанда — Delo.ua), которые куда-то возятся — просто ноль", — сообщил Зеленский.

Он отметил, что уголь с оккупированных территорий Донбасса завозится в Украину и используется на украинских теплоэлектростанциях с помощью различных схем.

В частности, с помощью использовавшейся до запуска энергорынка формулы "Роттердам +", а также через Россию (до того, как там ввели ограничения на экспорт угля в Украину) и через Беларусь.

При этом, он добавил, что поступления от продажи угля в Украину является весомой составляющей доходов "власти" неподконтрольных территорий.

Напомним, госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с бориспольской фирмой "Нафта Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Источник: delo.ua

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