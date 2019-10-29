Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:57
Просмотров: 103

Зеленский признал, что в Украину поступает уголь из оккупированного Донбасса

Зеленский признал, что в Украину поступает уголь из оккупированного Донбасса

Уголь с оккупированных территорий Донбасса завозится в Украину и используется на украинских теплоэлектростанциях с помощью различных схем.

Украина продолжает покупать и использовать уголь, который добывают на шахтах на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Золотое в разговоре с ветеранами, передает "Громадське".

"Столько, сколько мы за уголь (с неподконтрольных территорий — Delo.ua) платим, из-за того, что у нас блокада — эти продукты (контрабанда — Delo.ua), которые куда-то возятся — просто ноль", — сообщил Зеленский.

Он отметил, что уголь с оккупированных территорий Донбасса завозится в Украину и используется на украинских теплоэлектростанциях с помощью различных схем.

В частности, с помощью использовавшейся до запуска энергорынка формулы "Роттердам +", а также через Россию (до того, как там ввели ограничения на экспорт угля в Украину) и через Беларусь.

При этом, он добавил, что поступления от продажи угля в Украину является весомой составляющей доходов "власти" неподконтрольных территорий.

Напомним, госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с бориспольской фирмой "Нафта Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Україні створять електронну бібліотеку для дітей
Сегодня 10:26    73
Оценочные площадки зарабатывают на людях по миллиону гривен в день, - Красносельская призвала вынести на рассмотрение ВР законопроект, ликвидирующий эту схему
Сегодня 10:19    96
Українці зможуть мандрувати до Домініки без віз
Сегодня 09:45    92
Змінено Митний кодекс України щодо питань сприяння захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон
Сегодня 07:36    98
Министр экономики считает целесобразным отменить ЕСВ и снизить ставку НДФЛ
Сегодня 06:49    195
Чому НБУ вводить в обіг банкноту на 1000 грн
Сегодня 06:03    297
Хор имени Веревки не станут наказывать за песню о сгоревшем доме Гонтаревой, - Бородянский
28.10.2019 11:07    170
Компанія «Оборонні технології» розробила нову версію зенітного комплексу «Тунгуска» (ВІДЕО)
28.10.2019 10:44    176
У Києві вшанували пам’ять убитих в урочищі Сандармох
28.10.2019 10:17    139
РФ может объявить в розыск украинских моряков — адвокат
28.10.2019 09:42    205
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 