Зеленского попросили остановить рейдерский захват «Барабашово»

Народный депутат Украины, почетный президент ЧАО «Концерн АВЭК и Ко» Александр Фельдман обвинил политическую партию «Национальный корпус» в вымогательстве одного миллиона долларов США.

Об этом говорится в обращении Фельдмана к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В частности, Фельдман просит президента Зеленского обратить внимание на ситуацию вокруг крупнейшего торгового центра в Восточной Европе - «Барабашово», который, по его словам, столкнулся с рейдерством в лице партии «Нацкорпус».