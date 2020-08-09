Змиевскую ТЭС оштрафовали на огромную сумму

В мае-июне Харьковская областная экоинспекция провела внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства на Змиевской ТЭС.

Как сообщили в инспекции, было установлено, что в 2019 году предприятие использовало на собственные нужды на 579,312 м³ больше подземной воды, чем предусмотрено установленным лимитом. ТЭС предьявлена претензия с расчетом ущерба на сумму более 2 млн. грн.

Предприятию предложено возместить нанесенный государству ущерб в добровольном порядке. Кроме того, материалы переданы в правоохранительные органы.

Источник: sq.com.ua

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