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Змиевскую ТЭС оштрафовали на огромную сумму
В мае-июне Харьковская областная экоинспекция провела внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства на Змиевской ТЭС.
Как сообщили в инспекции, было установлено, что в 2019 году предприятие использовало на собственные нужды на 579,312 м³ больше подземной воды, чем предусмотрено установленным лимитом. ТЭС предьявлена претензия с расчетом ущерба на сумму более 2 млн. грн.
Предприятию предложено возместить нанесенный государству ущерб в добровольном порядке. Кроме того, материалы переданы в правоохранительные органы.
Источник: sq.com.ua
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