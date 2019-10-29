Змінено Митний кодекс України щодо питань сприяння захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон

17.10.2019 Верховною Радою України прийнятий в цілому проєкт Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» (реєстраційний № 1230).

Зміни стосуються, зокрема, визначення термінів «контрафактні товари», «піратські товари», «товари, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності».

Також розширено перелік заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, які митниці застосовуватимуть до товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності.

Такі заходи тепер будуть застосовуватися у разі виникнення підозри у порушенні прав інтелектуальної власності щодо товарів, які:

- переміщуються громадянами на митну територію України або за її межі;

- ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) або вивозяться за межі митної території України;

- поміщуються в митні режими імпорту, реімпорту, експорту, реекспорту, тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, митного складу, вільної митної зони, переробки на митній території, переробки за межами митної території.

Також визначено (частина третя статті 397 Кодексу), що заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності не застосовуються до:

- оригінальних товарів, тобто товарів, які були виготовлені за згодою правовласника;

- особистих речей;

- товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі для власного використання і не призначені для виробничої чи іншої підприємницької діяльності, сумарна фактурна вартість та/або вага яких не перевищує обмежень, встановлених частиною першою статті 374 цього Кодексу.

Окремі норми регулюють питання відшкодування витрат, пов’язаних зі зберіганням (частина шоста статті 397 Кодексу), знищенням товарів (частина п’ята статті 401 Кодексу), що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності.

Так, у разі призупинення митного оформлення товарів відшкодування витрат, пов’язаних із зберіганням цих товарів, здійснюється за рахунок правовласника. Зберігання на складі митниці таких товарів є платним, починаючи з наступного календарного дня за днем їх розміщення на такому складі. При цьому такий товар підлягає розміщенню на складі митниці після прийняття рішення про призупинення митного оформлення.

Правовласник має право за запитом отримати від митниці інформацію про розмір очікуваних витрат, пов’язаних зі зберіганням цих товарів на складі митниці, а також вимагати компенсацію таких витрат від власника товарів, що є предметом порушення його прав інтелектуальної власності, або інших осіб відповідно до законодавства України.

Також уперше передбачається можливість дострокового випуску товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності (стаття 4001).

Рішення про такий випуск може прийняти керівник митниці якщо:

призупинено митне оформлення товарів, які містять промислові зразки, винаходи, сорти рослин або компонування напівпровідникових виробів;

у митниці відсутня інформація щодо рішень державних органів про заборону вчинення певних дій щодо таких товарів або застосування інших заходів щодо запобігання їх використанню;

декларантом або власником товарів надано митниці документальне підтвердження досягнення згоди між правовласником та власником товарів щодо їх дострокового випуску;

виконано митні формальності, необхідні для випуску таких товарів.

Змінені підходи стосовно знищення товарів, митне оформлення яких призупинено у досудовому порядку (стаття 401 Кодексу). Тепер у разi відмови власника товарів від поміщення таких товарів у митний режим знищення або руйнування після надання митниці згоди на їх знищення або ненадання заперечення щодо їх знищення, правовласник вважається таким, що уповноважений власником товарів на поміщення таких товарів у митний режим знищення або руйнування. Також окремо визначені особливості призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях (стаття 4011 Кодексу).

Прийняття цього Закону є кроком до наближенням митного законодавства України до передових світових стандартів та практики ЄС, сприятиме концентрації уваги митниць на протидії переміщенню через митний кордон України товарів із фальсифікованими торговельними марками та інших товарів, що порушують права інтелектуальної власності, та створення сприятливих умов легальній торгівлі.

Источник: sfs.gov.ua

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