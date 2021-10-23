Знаменитый дом из «Кошмара на улице Вязов» продают за $3,5 миллиона

Дом Фредди Крюгера продаётся за 3,5 миллиона долларов. Об этом сообщает Houston Public Media.

Двухэтажный дом расположен по адресу 1428 N Genesee в Лос-Анджелесе, в центре исторической площади Сполдинг.

Здание было возведено в голландском колониальном стиле, в нём имеется три спальни и четыре ванные комнаты. Дом может гордиться полами из орехового дерева, открытой кухней в стиле ретро и большой основной спальней. Также в доме есть несколько подсобных помещений и отдельная прачечная.

На территории имеется отдельный гостевой дом с кухней, беседкой и дизайнерской ванной комнатой.

Фасад дома впервые появился в фильме Крэйвена «Кошмар на улице Вязов» в 1984 году, а затем в его продолжении «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди».

Сюжеты фильмов сосредоточены вокруг Фредди Крюгера, духа серийного убийцы, которого заживо сожгли родители его жертв. В качестве духа Крюгер посещает жертв во сне и убивает их перчаткой с бритвами, в результате чего его жертвы умирают и в реальной жизни.

Агентство Телевидения Новости