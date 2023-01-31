Зобов’язані повернути нерухомість вартістю майже 3,8 млн грн

Прокуратура через суд зобов’язала фізичну особу-підприємця повернути незаконно набуті нежитлові приміщення вартістю 3,8 млн грн

Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву Слобідської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави до Харківської міської ради, Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки і комунального майна Харківської міської ради та фізичної особи-підприємця про скасування рішення міської ради, визнання договору купівлі-продажу недійсним та повернення нерухомості вартістю майже 3,8 млн грн.

Встановлено, що на підставі договору, укладеного в 2017 році між міською радою та фізичною особою-підприємцем, в оренду передано нежитлові приміщення, розташовані по пров. Подільському в м. Харкові.

Агентство Телевидения Новости