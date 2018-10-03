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Золотая жизнь: рейтинг самых богатых людей всех времен и народов

10 богатейших людей в истории человечества

Золотая жизнь: рейтинг самых богатых людей всех времен и народов

Самым богатым человеком в мире в июле 2018 года признали основателя и главу компании Amazon Джеффа Безоса: его состояние превысило $150 млрд. Согласно изданию Forbes, бизнесмен сместил на вторую строчку создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, таким образом возглавив рейтинг миллиардеров. 

 

Золотая жизнь: рейтинг самых богатых людей всех времен и народов

 

К сентябрю 2018 года Безос увеличил свой капитал до $163,8 млрд, а Гейтс – до $97,7 млрд. Следующий в рейтинге Forbes - инвестор Уоррен Баффетт с $88,5 млрд.

 

Золотая жизнь: рейтинг самых богатых людей всех времен и народов

 

Придется вас удивить, но были и другие известные предприниматели, чье состояние при пересчете на сегодняшние деньги с учетом инфляции оказывается больше, чем у ныне живущих миллиардеров.

Так, самым богатым человеком всех времен и народов считается Джон Дэвисон Рокфеллер, нефтяной магнат и филантроп, первый официальный долларовый миллиардер в истории человечества. 

 

Золотая жизнь: рейтинг самых богатых людей всех времен и народов

Джон Дэвисон Рокфеллер

 

А, например, на третьей позиции расположился Генри Форд, который сделал так, что в каждой американской семье появился автомобиль.

 

Золотая жизнь: рейтинг самых богатых людей всех времен и народов

 

АиФ.ru представляет инфографику десяти бизнесменов, официальное состояние которых позволяет признать их богатейшими людьми в истории человечества.

 

Золотая жизнь: рейтинг самых богатых людей всех времен и народов

Источник: znaj.ua

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