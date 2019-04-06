Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:08
Просмотров: 68

Зоря — Машпроект випробовує перспективну газотурбінну установку для флоту

Зоря — Машпроект випробовує перспективну газотурбінну установку для флоту

Державне підприємство НВКГ «Зоря»-«Машпроект», яке розташоване у Миколаєві, розробило та виготовило дослідний зразок газотурбінного двигуна (ГТД) та розпочало його випробування.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Вона стане основою пропульсивного комплексу перспективних кораблів Військово-морських Сил ЗС України.

Нова турбіна має унікальну конструкцію, що дозволяє її використання у цивільному секторі як механічний привод компресорів у газотранспортних мережах та як механічний привод електрогенераторів. Її потужність складає – 32 МВт.

Державне підприємство НВКГ «Зоря»-«Машпроект» – це український розробник і виробник газових турбін морського і загальнопромислового застосування. До складу комплексу входять Центр науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт «Машпроект» і серійне виробництво «Зоря».

Зоря — Машпроект випробовує перспективну газотурбінну установку для флоту

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: впк, Украина

Читайте ещё:

Обов’язковість медичного дослідження на відсутність алко- і наркотичної залежності кандидатів в Президенти має бути закріплена законодавчо. Це питання національної безпеки – Петро Порошенко
Сегодня 10:42    81
Попит на електрокари серед українців зріс на 71%
Сегодня 09:52    73
Глава держави: Дебати – не шоу, а право громадян отримати всебічну інформацію щодо програм кандидатів в Президенти
Сегодня 09:28    95
Глава держави вважає негідним демонстрацію зневаги до кандидатів, які не пройшли в другий тур президентських виборів
Сегодня 08:40    120
Фото: На Запоріжжі встановили перші 25 вітротурбін Приморської ВЕС
Сегодня 08:06    102
Світовий банк дав прогноз зростання ВВП України у 2019-му
Сегодня 07:12    109
Ми готові озброїти частини ВМС, щоб збільшити ефективність бойового застосування ЗСУ – Президент про успішні випробування ракетного комплексу "Нептун"
Сегодня 06:06    101
У Києві з’явилася вулиця Джона Маккейна
05.04.2019 10:45    132
Запорізький аеропорт побив 24-х річний рекорд з кількості пасажирів
05.04.2019 10:33    121
Україна готова взяти на себе довгоочікувані зобов’язання та розпочати виконання Плану дій щодо членства в НАТО – Президент
05.04.2019 10:00    99
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 