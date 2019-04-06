Зоря — Машпроект випробовує перспективну газотурбінну установку для флоту
Державне підприємство НВКГ «Зоря»-«Машпроект», яке розташоване у Миколаєві, розробило та виготовило дослідний зразок газотурбінного двигуна (ГТД) та розпочало його випробування.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.
Вона стане основою пропульсивного комплексу перспективних кораблів Військово-морських Сил ЗС України.
Нова турбіна має унікальну конструкцію, що дозволяє її використання у цивільному секторі як механічний привод компресорів у газотранспортних мережах та як механічний привод електрогенераторів. Її потужність складає – 32 МВт.
Державне підприємство НВКГ «Зоря»-«Машпроект» – це український розробник і виробник газових турбін морського і загальнопромислового застосування. До складу комплексу входять Центр науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт «Машпроект» і серійне виробництво «Зоря».
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу