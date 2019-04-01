ЗРАДА? Венгрия и Азербайджан договорились о транспортировке газа в обход Украины

Венгрия и Азербайджан подписали соглашение о создании энергетической рабочей группы для подготовки к транспортировке азербайджанского газа в обход Украины с 2021 года.

Как сообщили в правительстве Венгрии, соглашение подписали министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто и его азербайджанский коллега Парвиз Шахбазов в Баку, передает «Журналист».

Венгерский министр заявил, что конфликт между Россией и Украиной имеет очень серьезное влияние на центральноевропейский регион, поскольку соглашение о транзите газа из России через Украину после 2019 года еще не заключено.

«Это является особенно серьезным вызовом для Венгрии ввиду того, что более половины импорта российского газа в Венгрию поступает через Украину», — заявил Сийярто.

По словам главы МИД Венгрии, соглашение с Азербайджаном будет способствовать усилению энергетической безопасности Венгрии и диверсификации поставок газа.

Источник: sprotyv.info

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