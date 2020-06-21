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Зроблено важливий крок до мережі “розумних доріг”, - Владислав Криклій

Зроблено важливий крок до мережі “розумних доріг”, - Владислав Криклій

19 червня 2020 року Міністерство інфраструктури України в особі Міністра Владислава Криклія, Міністерство цифрової трансформації України в особі заступника Міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Олександра Шелеста, Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) в особі Олександра Кубракова, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації та українські інтернет-асоціації підписали Меморандум про співпрацю у сфері розвитку широкосмугового доступу до мережі Інтернет на об’єктах транспортної інфраструктури. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Впровадження мережі “розумних доріг” – це майбутнє транспортної галузі. І перше, що необхідно для реалізації цього завдання – це, звичайно, якісний зв’язок, який буде проходити вздовж автомобільних доріг загального користування державного значення.

Тому ми хочемо, щоб під час капітального ремонту цих автошляхів однією з вимог до замовника була розбудова необхідної інфраструктури для проведення кабельної лінії електрозв’язку, щоб був широкосмуговий доступ до інтернету. Це дозволить впроваджувати інтелектуальні транспортні системи, які дуже важливі для підвищення безпеки на транспорті та запобігання можливих ДТП, моніторингу руху та ефективного управління транспортними потоками”, - зазначив Владислав Криклій.

Відповідно до Меморандуму, всі його сторони здійснюватимуть співпрацю за напрямом впровадження інтелектуальних транспортних систем та їх влаштування на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Зокрема, при здійсненні закупівель робіт з капітального ремонту цих автошляхів Укравтодор забезпечуватиме включення до вимог замовника положень, спрямованих на розвиток широкосмугового доступу до інтернету, а також розбудови інфраструктури, необхідної для проведення кабельної лінії електрозв’язку.

Источник: mtu.gov.ua

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