Зростання цін на дизпаливо та продукти харчування: хто та як хоче нажитися на споживачах

Один із найбільших українських постачальників нафтопродуктів – призупив поставки дизельного палива з Росії трубопровідним транспортом. У той же час "Укрзалізниці" заблокували усі тендери на купівлю дизпалива. 5.ua запитав експертів, чи не буде в Україні паливної кризи, кому вигідна така ситуація і як це позначиться на цінах для українських споживачів.

Один із найбільших постачальників нафтопродуктів – Wexler Group, який пов'язують із Медведчуком, – від 1 серпня призупиняє поставки дизельного палива з Росії трубопровідним транспортом. Про це компанія заявила на своїй сторінці у Facebook.

"З 1-го серпня Wexler Group вимушена призупинити поставки дизельного палива походженням із РФ трубопровідним транспортом у зв'язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України № 624 "Про питання запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України", якою, зокрема, встановлюється додаткове спецмито 3,75% з 1-го серпня та 4% з 1-го жовтня на імпорт дизельного палива", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рішення прийнято у зв'язку з тим, що додаткове спецмито робить подальші поставки палива трубопровідним транспортом економічно недоцільними.

5.ua вирішив розібратися в ситуації та запитав експертів, чи не буде в Україні паливної кризи, де взяти дефіцитну частину дизельного палива, як його доставити в Україну і як це позначиться на цінах для українських споживачів.

ЩО МОЖЕ СПРОВОКУВАТИ ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА ПАЛИВО ТА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

Експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що скоріше за все, частину дизпалива будуть купувати на ринках Білорусі, Казахстану, Туркменістану, Литви або Польщі. Втім він зауважив, що все дизпаливо з цих країн, по суті, є російським, бо виготовляється з нафти РФ.

"Ці країни закуповують обсяг нафти і планують собі виробництво нафтопродуктів. Малоймовірно, що ми зможемо вписатися в цей ринок, адже він досить сегментований. Щоб вирішити цю проблему і закупити дефіцитну частину, а це приблизно 3 млн тонн дизпалива, нам потрібно десь пів року", – сказав Корольчук.

На його думку, ситуація з дизпаливом усе-таки не зміниться, тому панікувати стосовно цього питання не варто.

"Я схиляюся до думки, що все-таки буде знайдений компроміс, і відповідні поставки збережуться. Можливо, буде трохи дорожче. Наприклад, якщо зараз середня ціна дизпалива для автомобілістів становить 29 грн, то максимальний коридор буде 30 грн. Тобто на гривню, не більше. Але це якщо знову домовляться про поставки трубопроводом", – зауважив Корольчук.

Взагалі було б добре, щоб Україна купувала не дизельне паливо, а нафту. Так вважає економіст Олександр Охрименко. Він наголосив, що це було б економічно вигідніше, адже тоді Україна буде виробляти вже готовий продукт.

"Проблема в тому, що ми довгий час покладалися на Росію. Ось виникає проблема – і у нас паливна криза. Купити можна в будь-якій країні світу, як альтернатива – це Білорусь і Туреччина, перспективний ринок є також в Азербайджані. Але тут уже питання: яка буде ціна і на яких умовах відбуватимуться поставки", – сказав Охрименко.

За його словами, ситуація з дизельним паливом може вплинути на аграрну сферу в Україні, що відчує на собі кожен українець.

"Взагалі у нас, як правило, коли збирають урожай, ціни на дизпаливо зростають. Але в цьому випадку, якщо зростає паливо, то виробники зерна автоматично перераховують і ціну продажу зерна. Тому закупівельна ціна дійсно зросте. Відповідно, якщо зросте ціна на зерно – не одразу, але все ж – то тоді, відповідно, зросте ціна ще на хліб, м'ясо, молоко", – сказав економіст.

За словами Охрименка, справжньої кризи в Україні не буде, адже навіть при дефіциті поставки дизпалива з РФ, у нас є достатньо запасів пального. Головне, зауважив економіст, не затягувати з цим питанням і якнайшвидше його вирішити.

"Я думаю, що новий уряд цим займеться десь, у найкращому випадку, в жовтні-листопаді. Самі розумієте, поки вони розсядуться, поки визначаться, і яка ще буде політика нового міністра... Він може сказати: "Все добре, будемо купувати в Німеччині". Але тоді ціна дизпалива як мінімум подорожчає на 40%", – зазначив Охрименко.

СПЕКУЛЯЦІЯ НА ПІДВИЩЕННЯ ЦІН БЕЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПІДҐРУНТЯ

Фахівець із державної політики у паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев зазначив, що з дизельним паливом ситуація в Україні є найгіршою з-поміж усіх видів палива.

"Його завозиться близько 89% від загального обсягу споживання. Лише 11% виробляється в Україні, і цей показник із року в рік скорочується. З цих 89% приблизно однакові частки припадають на постачання з РФ та з Республіки Білорусь", – зазначив експерт.

За його словами, в Україну трубопроводом у минулому році надійшло 2,4 млн тонн нафтопродуктів.

"Чому саме російське дизпаливо і чому саме по нафтопродуктпроводу? Тому що воно найдешевше і воно відповідає всім вимогам технічного регламенту, в тому числі, технічного регламенту Європейського Союзу. Тобто це паливо категорії "євро 5"", – зауважив Рябцев.

Експерт вважає, що в Україні є достатньо варіантів закупівлі дизельного палива, крім Росії. І навіть якщо воно обійдеться трохи дорожче, український споживач може й не помітити цієї зміни. Інша справа, зауважив Рябцев, коли на цій темі можуть зіграти деякі учасники паливного ринку і нажитися на споживачах, підняти ціни на паливо, які не будуть економічно обґрунтовані.

"Згадайте, коли росіяни запровадили обмеження на експорт нафтопродуктів і заборону на експорт нафти у квітні. Дизпаливо тоді подорожчало на 1,75 грн. І досі ціни не повернулися на попередній рівень. А насправді хтось скоротив постачання? Ні, взагалі були рекордні обсяги постачання російських нафтопродуктів, розпочинаючи з травня. Рекордні обсяги! А ціна була підвищена, і ніхто не спитав, чому ціна, власне, пішла вгору. Де економічне обґрунтування, якщо його немає? Там була лише затримка з обсягами постачання. І при цьому обсяги постачання дизельного палива впродовж весняно-літнього періоду виявилися більшими, ніж ось ці обсяги позаминулі, де жодних проблем не було. І тут трейдери можуть використати це точно так же, як використали тоді для того, щоб підвищити вартість палива", – запевнив експерт.

КОМУ ЦЕ МОЖЕ БУТИ ВИГІДНО

Варто зазначити, що нині на офіційному сайті Wexler Group з'явилась інформація, що в серпні компанія поставить понад 70 тисяч тонн дизпалива саме залізничним транспортом.

"Для забезпечення потреб партнерів і клієнтів та виконання своїх комерційних зобов’язань, підприємствами Wexler Group додатково законтрактовано на серпень 70 тис тонн дизельного палива. Ресурс буде поставлено в Україну залізничним транспортом. Крім того, в разі необхідності, у серпні Wexler Group готова запропонувати споживачам дизельне пальне, що буде поставлено в Україну морським шляхом", – йдеться у заяві.

Одразу після цього повідомлення, несподівано з'являється інформація, що "Укрзалізниці" заблокували всі тендери на поставку дизпалива. Про це заявив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

"На сьогодні в "Укрзалізниця" – Ukrzaliznytsia заблоковані всі тендери на закупівлю дизельного палива. Наскільки я розумію, окремі гравці ринку знову хочуть спробувати диктувати нам умови і змусити брати позики. Одразу скажу: на це не підемо. І маніпуляції та погрози на нас не діють. В такій екстраординарній і критичній ситуації ми йдемо на виняткову і термінову закупівлю партії пального за переговорною процедурою. Два роки тому ми вже мали подібний досвід. До процедури залучаємо СБУ та НАБУ як спостерігачів", – йдеться в заяві.

Експерт з енергетики у сфері нафти і пального Дмитро Марунич вважає, що на цьому може добре заробити Коломойський. Марунич пояснив, що на території є один трубопровід, яким користувалася Wexler Group. Тому нині залишається транспортування морем, залізницею або автотранспортом.

"Інших трубопроводів у природі не існує як таких. Будь-які поставки залізничним транспортом є складні логістично і дорогі, автоцистернами – ще дорожче. Тому, як альтернатива, залишається море. І наскільки мені відомо, на цьому полі дуже активно буде грати група "Приват". Тут виникає запитання, на чиїй стороні зіграв уряд, чи не було там ще якихось нюансів. Адже якось так дивно вийшло, що з одного боку, ми боремося з Росією, а з іншого – допомагаємо Коломойському. "Приват" має фактично по всій Україні монополізовані морські термінали, якими можна постачати дизельне паливо", – зазначив Марунич.

Источник: 5.ua

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