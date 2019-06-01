Зростання цін на паливо неминуче: як "Укртатнафта" Коломойського хоче заробити на українцях – "Схеми"

Забаганка Коломойського більше заробити знову може бути оплачена з кишень пересічних українців

Компанія "Укртатнафта", одним із власників якої є Ігор Коломойський, протягом останніх декількох років здійснювала багато спроб обмежити конкуренцію на ринку палива щодо імпорту. Про це повідомили журналісти програми "Схеми: корупція в деталях".

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29972723.html

2018 року "Укртатнафта", звертаючись до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, ініціювала спецрозслідування щодо, за версією компанії, критичного зростання обсягів імпортного палива.

"Укртатнафта" просила обмежити імпорт нафтопродуктів в Україну і пропонувала ввести єдину квоту для своїх конкурентів – зокрема, російських та білоруських виробників пального, аргументуючи тим, що потрібно захистити вітчизняного виробника. Хоча насправді патріотизм тут ні до чого, вважають експерти ринку, серед яких директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

"У них були намагання закрити ринок від імпортних нафтопродуктів, щоб створити тепличні умови для цього заводу, який балансує на грані збитків, для того, щоб його захистити і на ньому більше заробляти", – зазначив Куюн.

Експерт ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук говорить, що в Україні фактично нафтопереробка відсутня:

"Імпорт – це, знаєте, як ліки у відповідній дозі: це ліки, а в надмірній дозі – це отрута. Так само по імпорту, і так само по внутрішньому виробнику. Ми б сьогодні, можливо, з радістю перенесли пріоритет на українського виробника, але де його взяти? Фактично сьогодні нафтопереробка в Україні знищена, залишилось півтора підприємства".

Фахівці прогнозують, що за нової влади Ігор Коломойський знову спробує ініціювати зміни у митних правилах на користь свого нафтопереробного заводу.

Для споживачів монополізація ринку пального з боку "Укртатнафти" означатиме зміни в цінах.

"Україна дуже залежить від імпортних постачань. В Україні працюють лише Кременчуцький нафтопереробний завод і Шебелинський завод – цього не вистачає для покриття всіх потреб. Тобто, якщо казати про залежність від імпорту, це не просто залежність – це критична залежність. Якщо буде якесь обмеження, можливі зміни цін", – пояснив директор Науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапегін.

За його словами, зростання вартості пального призведе до зростання цін для всіх категорій споживачів. Це означає, що забаганки олігарха більше заробити знову можуть бути оплачені із кишень пересічних українців.

Источник: 5.ua

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