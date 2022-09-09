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Звільнено 2000 осіб: "АвтоВАЗ" масово скорочує робітників

Звільнено 2000 осіб: АвтоВАЗ масово скорочує робітників

На підприємстві АвтоВАЗ в Іжевську за серпень звільнили 60% персоналу — близько 2000 осіб. Про це заявив керівник компанії Максим Соколов у інтерв'ю.

За його словами, робітникам запропонували альтернативу – звільнення або переведення на завод ВАЗ у Тольятті. При скороченні було виплачено вихідну допомогу у розмірі 5-7 місячних зарплат.

Таким чином, всього за місяць штат заводу в Іжевську зменшився з 3,3 тис. до 1,3 тис. співробітників. Таке радикальне скорочення персоналу зумовлено тим, що найближчим часом складання автомобілів там не здійснюватиметься.

Справа в тому, що в Іжевську випускали Lada Vesta, а нещодавно керівництво АвтоВАЗу прийняло рішення перенести виробництво моделі на головне підприємство в Тольятті. Втім, було заявлено, що конвеєр там запустять не раніше весни 2023 року.

В Іжевську ж планують залишити лише штампування металевих деталей для Lada та виробництво деяких пластикових запчастин. У перспективі на підприємстві обіцяють запустити у виробництво електромобіль Lada Largus, проте Максим Соколов заявив, що до кінця року презентують лише прототип моделі. До того ж, повідомляється, що вона не буде масовою.

Інформація про масові скорочення на іжевському заводі циркулювала давно. Раніше колектив підприємства навіть написав відкритого листа до Володимира Путіна: робітники поскаржилися на керівництво і попросили втрутитися, щоб уникнути масових звільнень. Очевидно, вони не були почуті.

Джерело: focus.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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