Звільнено гендиректора «Укроборонпрому»

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Юрія Гусєва з посади генерального директора державного концерну «Укроборонпром» згідно з поданою заявою.

Відповідний указ №357/2023 оприлюднили на сайті Офісу президента, пише Громадське.

Юрій Гусєв очолював «Укроборонпром» з грудня 2020 року. До цього він був керівником Херсонської обласної державної адміністрації.

За даними джерел «Економічної правди», в уряді вирішили замінити нинішнього гендиректора «Укроборонпрому» на керівника харківського заводу імені Малишева Германа Сметаніна, але поки про це рішення ще не оголошували. Журналісти зазначають, що причиною цього став зокрема провал ракетної програми.

«Гусєв у ракетній програмі був не просто наглядачем як голова концерну, а безпосереднім координатором. Там завал. Є ще «дрон на тисячу кілометрів», але його ніхто не може знайти, де він і хто його випускає. А президент запитує: «Де ракети? Де дрони?» – сказало джерело з оточення президента Володимира Зеленського.

Напередодні «Укроборонпром» визнав проблеми з реалізацією ракетної програми, яку розробила команда цього концерну за дорученням президента.

У підприємстві зазначали, що за рішенням гендиректора Гусєва підрозділи безпеки концерну в березні-квітні цього року провели перевірку для встановлення причин невиконання окремих заходів ракетної програми. Результати надіслали до Мінстратегпрому та Департаменту контррозвідки СБУ «для вжиття відповідних заходів».

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