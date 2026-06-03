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❗ ️росіяни били по Дніпру касетними боєприпасами, щоб убити якомога більше цивільних

❗ ️росіяни били по Дніпру касетними боєприпасами, щоб убити якомога більше цивільних

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що після російського удару асфальт буквально всіяний слідами від касетних елементів.

«Це — касетний боєприпас. ВОНИ НАВМИСНО бʼють касетами, щоб було більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб», — наголосив він.

Станом зараз відомо про 9 загиблих, серед них — трирічна дитина. Ще шестеро людей не виходять на зв’язок.

У місті пошкоджено 50 будинків, із них 7 — фактично зруйновані. Вибито понад 2,1 тисячі вікон, понівечено близько 30 автомобілів.

❗ ️18 загиблих, серед них дитина, понад 100 постраждалих: наслідки масованого удару росії по Україні

Джерело: https://t.me/spravdi/55676

Новости портала «Весь Харьков»

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