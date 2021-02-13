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1 200 000 літрів та 10 експериментальних зразків ПММ - співробітники ГУ ДФС у м. Києві припинили роботу мережі по нелегальному виготовленню дизелю

1 200 000 літрів та 10 експериментальних зразків ПММ - співробітники ГУ ДФС у м. Києві припинили роботу мережі по нелегальному виготовленню дизелю

В ході слідства правоохоронці встановили, що протягом 2020-2021 років на території 4 областей група осіб організувала мережу з виробництва та купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів.

Працюючи без жодних дозвільних документів чи відповідних ліцензій, зазначені особи водночас не сплачували акцизний податок.

Для здійснення незаконної діяльності, організатори використовували підконтрольні їм товариства та майнові комплекси підприємств - резервуари для зберігання палива, обладнання та устаткування.

Наразі слідством під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва встановлено ряд таких суб'єктів господарської діяльності у Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській та Київській областях.

В результаті протиправних дій до державного бюджету фактично не було сплачено понад 10 млн грн податків.

Голова ДФС України Вадим Мельник зазначив, що під час санкціонованого обшуку співробітники ГУ ДФС у м. Києві виявили чорнові записи, 1 200 000 літрів дизельного пального та 10 експериментальних зразків паливно-мастильних матеріалів.

Наразі до суду направлено клопотання про накладення арешту на вилучені торгово-матеріальні цінності. Розслідування триває.

Источник: sfs.gov.ua

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