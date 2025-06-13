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10 років 6 місяців позбавлення волі: ВАКС оголосив вирок колишньому керівнику ПрАТ «ХК «Енергомережа»

10 років 6 місяців позбавлення волі: ВАКС оголосив вирок колишньому керівнику ПрАТ «ХК «Енергомережа»

11 червня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому керівнику ПрАТ «ХК «Енергомережа», обвинуваченому у злочинних діях, які завдали державі збитків на суму понад 346 млн грн.

Вироком суду його визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та призначено покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Разом із тим суд виправдав особу за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Питання щодо оскарження вироку буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

Деталі справи:

За версією слідства, керівник ПрАТ «ХК «Енергомережа» у 2014-2015 роках організував схему, за якою споживачі електричної енергії замість того, щоб сплачувати за неї постачальнику — ПАТ «Запоріжжяобленерго», перераховували кошти підконтрольній йому компанії. Ідеться про платежі від таких споживачів, як ДП «ЗТМК», ТОВ «ЗТМК» та ПАТ «Дніпроспецсталь».

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3006

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