10 тис грн за уникнення кримінальної відповідальності – ДБР затримало поліцейського

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, затримали поліцейського батальйону управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, поліцейський виявив у громадянина психотропну речовину, обіг якої заборонено. За «винагороду» у 1000 доларів США правоохоронець обіцяв допомогти уникнути кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Згодом затриманий погодився на 10 тис грн, які громадянин перерахував на його банківську картку.

2 квітня 2020 року в службовому приміщенні у місті Маріуполі правоохоронця затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Донецької області. Оперативний супровід - Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, Донецьке управління ДВБ Національної поліції України.

У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Источник: dbr.gov.ua

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