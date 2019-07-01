10 тысяч долларов за спокойствие. Двое полицейских вымогали взятку у женщины-предпринимателя

Получать взятку планировали полицейские одного из отделов полиции Запорожской области. До этого в средине июня они уже взяли 75 000 гривен, а во время второй передачи средств - в размере 150 000 гривен - были задержаны сотрудниками прокуратуры Харьковской области совместно со Службой безопасности Украины.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харк.обл.

Співробітникам Служби безпеки України в Харківській області стало відомо про те, що працівники поліції вимагають з підприємця із Харкова (це жінка-підприємець) певну суму коштів за непритягнення до кримінальної відповідальності. Йшлося про кримінальне провадження за статтею 190-ю Кримінального кодексу України - це «шахрайство»

По словам пресс-секретаря прокурора, в рамках данного уголовного производства сотрудники полиции на производстве изъяли часть продукции с коротким сроком годности. А дальше начали шантажировать женщину.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харк.обл.

То вони почали натякати жінці, що: «Ну, ти ж розумієш, ми зараз покладемо оцю продукцію у склад, вона там за два дні зіпсується, і ми тобі її, може, потім повернемо, але грошей за неї ти вже ніколи не отримаєш

Кроме этого полицейские предлагали женщине «решить вопрос» открытого уголовного производства. За все предоставленные услуги планировали получить 10 тысяч долларов.

Сейчас оба полицейских задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, в настоящее время им уже объявили подозрение по части третьей статьи 368 – «получение неправомерной выгоды». В течение двух дней им должны будут избрать меру пресечения, представители прокуратуры будут настаивать на содержании под стражей.

Агентство Телевидения Новости