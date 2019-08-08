10 уловок мошенников, на которые ведутся даже умные люди

Шарлатаны играют на наших слабостях и мастерски выманивают деньги. Но этому можно противостоять.

Думаете, что в лапы мошенников попадаются только недалёкие люди, а вам это не грозит? Кто сейчас поверит в то, что выиграл iPhone или получил наследство от незнакомого богатого дядюшки? Но аферисты не просто так зарабатывают себе на хлеб с маслом: они могут найти подход почти к любому.

Как чаще всего разводят

1. Сборы на лечение

Мошенническая схема

В интернете размещается информация о тяжелобольном ребёнке, которому срочно нужно дорогостоящее лечение, медицинский препарат, оборудование или что-то ещё. В объявлении есть фотографии и даже медицинские документы, но зачастую изображения нечёткие, а история болезни неполная. И, конечно, номер карты, на который нужно перечислять деньги.

Дети, к сожалению, и правда страдают от тяжёлых заболеваний, в том числе от рака, а их родственники собирают средства на лечение. Поэтому авторами объявлений в интернете действительно могут быть отчаявшиеся родители.

Но есть немаленькая вероятность, что за такими постами стоят мошенники, которые просто украли чужие фотографии и сканы документов, возможно, изменили данные в графических редакторах и используют это с целью наживы. Иногда они даже создают клоны сайтов благотворительных фондов.

Как не попасться

Проверять информацию: просить полный пакет документов и отчёты о полученных и потраченных средствах, пропускать снимки и сканы через поиск по фото в Google. Можно узнать номер больницы, где лечится человек, и позвонить туда, чтобы проверить, действительно ли у них есть такой пациент. Если сбор ведётся от имени благотворительного фонда, стоит найти официальные контакты и уточнить, правда ли организация имеет к этому отношение.

Ложный покупатель

Мошенническая схема

Вы выставляете товар на интернет-площадке для продажи б/у вещей. Вам звонит потенциальный покупатель, задаёт пару вопросов. Иногда ещё на этой стадии можно заподозрить неладное: вопросы очень поверхностные и выдают, что собеседник совсем не разбирается в том, что хочет приобрести. Затем «покупатель» начинает сокрушаться, что он живёт далеко или сейчас в отъезде. И предлагает прислать курьера или таксиста, а оплату перевести на карту.

Дальше ему зачем-то требуется не только номер вашей карты, но и дата выдачи, имя и фамилия владельца и, самое главное, трёхзначный код СVC. Объяснения обычно довольно невнятные: якобы средства переводятся со счёта организации, там более сложная процедура и всё в таком духе. Этих данных уже может быть достаточно, чтобы оставить вас без денег, но иногда мошенники ещё просят назвать им код из СМС.

Часто всё это происходит в условиях спешки и нервозности, потому что рядом уже стоит раздражённый таксист или курьер. Завладев кодом, аферисты могут расплатиться вашей картой за покупки или перевести деньги на другой счёт.

Как не попасться

Не называйте никому CVC и тем более код из СМС, для перевода нужен только 16- или 18-значный номер. Если всё же повелись на удочку мошенников и сообщили им все данные, срочно звоните в банк и блокируйте карту.

3. Сбитый пешеход

Мошенническая схема

Жертва сдаёт назад или медленно едет по дворам. Внезапно кто-то с криком падает на землю перед машиной. Водитель в ужасе выскакивает из автомобиля и видит скорчившегося человека, который заявляет, что его сбили и что он собирается обратиться в полицию.

Очень кстати рядом оказывается «случайный» свидетель, который, конечно же, заснял всё на видео и согласен помочь потерпевшему. У водителя требуют денег за мирное решение конфликта, он соглашается, ведь иначе его как минимум лишат прав и обяжут выплатить штраф.

Как не попасться

Для начала поставить видеорегистратор, который покажет, что вы не нарушали ПДД, а пешеход сам бросился под колёса.

Регистратора нет, но вы уверены, что не виноваты? Сами настаивайте на том, чтобы вызвать полицию: мошенники после этого ретируются. По возможности ищите свидетелей и просите записи с камер наблюдения у охраны, продавцов, сотрудников управляющей компании — смотря где произошёл инцидент.

4. Бутылка под бампером

Мошенническая схема

Этот трюк используется, чтобы выманить человека из автомобиля. Мошенники незаметно кладут под передний бампер пустую пластиковую пятилитровую бутылку. Водитель слышит хруст и скрежет, выходит из машины, заглядывает под бампер. А в это время из салона вытаскивают деньги и ценные вещи.

Таких приёмов много: могут проколоть колесо, бросить на лобовое стекло пакет с кефиром. И всё с одной целью: чтобы водитель вышел посмотреть, в чём дело, и оставил дверь незаблокированной.

Как не попасться

Всегда блокируйте двери автомобиля, даже если выходите, как вам кажется, на секундочку.

5. Ряженые газовщики, ЖЭКовцы и другие специалисты

Мошенническая схема

Аферисты ходят по квартирам, представляясь страховщиками, работниками газовых служб, управляющих компаний и так далее. Они проверяют плиты, трубы и коммуникации, обязательно находят поломку и предлагают установить дорогостоящее оборудование, например, счётчики или газовый анализатор, который среагирует на утечку и поможет избежать возгорания и взрыва.

Мошенники могут давить, манипулировать, запугивать. Например, уверяют, что без специального устройства в ближайшее время может случиться утечка газа, которая грозит взрывом и обрушением.

Если жильцы всё же соглашаются на установку прибора, позже выясняется, что он совершенно бесполезен. И это, можно сказать, ещё положительный исход встречи с такими аферистами. В некоторых случаях дело может закончиться ограблением квартиры.

Как не попасться

Не открывайте дверь, пока не узнаете, из какой организации к вам пришли и как зовут посетителей. Затем позвоните в управляющую компанию или в газовую службу и уточните, направляли ли в ваш дом таких сотрудников.

6. Знакомый в беде

Мошенническая схема

На странице знакомого в соцсети появляется пост о том, что у него случилось горе. Умирает близкий родственник, кто-то попал в аварию, кого-то арестовали. Срочно нужна помощь, переведите денег, вот номер карты. Иногда к посту прилагаются даже фото медицинских документов.

Начинается рассылка по друзьям. Тот, кто откликнулся на просьбу о помощи и отправил какую-то сумму, вскоре узнаёт, что помог заработать аферистам: страницу взломали, а изображения документов украдены из других источников и изменены в графических редакторах.

Есть и другой, более драматичный вариант этого же развода. Мошенники звонят или пишут жертве, говорят, что её близкий в беде и, чтобы выручить его, нужно перевести деньги. Варианты могут быть разными: поймали на наркотиках, сбил человека, убил кого-то, подрался. Теперь он задержан и не может говорить сам. Самые продвинутые авантюристы звонят как будто с личного номера телефона «виновника» — с помощью программ, которые подменяют цифры.

Как не попасться

Тщательно проверяйте информацию, задавайте вопросы, ответы на которые может знать только настоящий владелец страницы. Свяжитесь с вашим знакомым или его близкими по телефону, электронной почте или через другую социальную сеть.

7. Курицы города Н.

Мошенническая схема

Девушке в соцсети пишет незнакомец, представляется администратором группы «Курицы города такого-то», «Шлюхи города такого-то» и тому подобных сомнительных сообществ. Говорит, что в предложенные новости сообщества кинули пост о ней. Его автор утверждает, что она не слишком разборчива в половых связях и вообще женщина с пониженной социальной ответственностью. Для верности мошенник показывает скриншот той самой новости: там фотография девушки и пара нелестных эпитетов.

Затем аферист предлагает удалить пост — естественно, за вознаграждение. Жертва хоть и знает, что это ложь, боится за свою репутацию и переводит деньги.

Как не попасться

Увы, никак, разве что не пользоваться социальными сетями. Но если вас пытаются шантажировать таким образом, лучшей стратегией будет написать жалобу в техподдержку и заблокировать аферистов. Или пригрозить им заявлением в полицию за клевету и оскорбления.

8. Заблокированная карта

Мошенническая схема

Вам приходит сообщение о том, что карта заблокирована. Чтобы разблокировать её, нужно позвонить по указанному в СМС номеру телефона.

Дальше события могут развиваться по-разному. Например, звонок окажется платным и с вас спишут деньги. Или вы попадёте на «сотрудника банка», который попытается вытянуть у вас полную информацию о карте, включая CVC и код подтверждения из СМС. А дальше, сами понимаете, счёт может заметно похудеть.

Кстати, такие сообщения и звонки не всегда поступают с незнакомых номеров. Иногда мошенники пользуются программами, которые имитируют настоящие номера банка.

Как не попасться

Получив сообщение или звонок, не торопитесь следовать инструкциям. Наберите номер телефона, указанный на обороте вашей карты, и расскажите сотрудникам о том, что случилось. Кроме того, ни один настоящий работник банка не станет просить у вас код из СМС.

9. Чайные махинации

Мошенническая схема

На улице к жертве подходят промоутеры и настойчиво приглашают на бесплатную дегустацию чая. После угощения предлагают купить продукт с большой скидкой: «Только сегодня, только сейчас, только для вас, вы такой приятный клиент». Причём суммы не копеечные.

Когда люди отказываются, их просят хотя бы немного заплатить за дегустацию. Давят на жалость: якобы менеджера штрафуют, если клиент ничего не купит. Во время чаепития применяют манипулятивные приёмы: тараторят скороговоркой, дотрагиваются до человека, часто называют его по имени. И таким вот образом — шантажом, угрозами, просьбами и жалобами — всё же выманивают у жертвы деньги.

Похожую схему используют салоны красоты. Они приглашают людей на якобы бесплатные косметические процедуры и с помощью психологического воздействия вынуждают купить целый чемодан «уникальной» и «очень действенной» косметики стоимостью в месячную зарплату. Зачастую в кредит.

Как не попасться

Пожалуй, совет тут только один. Не ходить ни на какие процедуры в незнакомые салоны и категорически отказываться от предложений уличных зазывал. Потому что, если вас всё-таки заманят на какую-нибудь акцию или дегустацию, уйти с полным кошельком будет довольно сложно: мошенники хорошо владеют разными техниками манипуляций. Вы сами не заметите, как отдадите им свои деньги.

10. Деньги или штраф

Мошенническая схема

Мошенник находит машину, которая припаркована с нарушением ПДД. Под дворник он кладёт записку с требованием перечислить деньги на Qiwi-кошелёк. Угрожает, что если владелец авто этого не сделает, то фотодоказательства нарушения будут отправлены в полицию и тогда придётся платить штраф.

Как не попасться

Во-первых, парковаться по правилам. Во-вторых, выкинуть листок с угрозой: даже если вы заплатите аферистам, им ничего не мешает всё-таки выполнить своё обещание и отправить снимки. Стоит заранее смириться, что за неправильную парковку вам может прилететь штраф.

Как противостоять уловкам шарлатанов

Юлия Хилл

Психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги, блогер.

Все мошеннические схемы всегда основаны на спекуляции нашими собственными страхами и пороками. Аферисты сначала нагнетают напряжение, вызывают чувство тревоги или жадности, появляется чрезмерное возбуждение. В этом состоянии человек испытывает потребность совершать действия, чтобы как можно скорее получить желаемое.

И тут мошенник как бы предлагает помощь, выступает в качестве спасителя, опоры в критической ситуации. Человеку внушают, что нужно сделать, чтобы спасти себя от проблем с законом, больших растрат или, наоборот, получить прибыль. Наш порог критичности снижается, возникает симпатия, неосознанное доверие к собеседнику.

На каких страхах чаще всего спекулируют мошенники?

Страх сказать «нет» и, как следствие, показаться грубым, невоспитанным, бесчувственным.

Страх принять решение. Делая это самостоятельно, мы становимся уязвимыми: не всегда уверены в своей правоте, не всегда готовы нести ответственность за последствия. Аферисты предлагают уже готовое решение.

Страх лишиться свободы, денег или привычного комфорта.

Страх потерять близких.

Страх упустить возможности улучшить свою жизнь.

В основе сценария мошенников всегда лежит предсказуемость человеческого поведения в стрессовых ситуациях. Таким образом, сюжет как бы предопределён изначально. Если вы попали под влияние обманщиков, ваша задача — поменять сценарий, чтобы всё пошло не по их плану.

Что следует делать?

Соблюдать физическую и эмоциональную дистанцию с авантюристами.

Критически оценивать каждую интервенцию и задавать себе вопросы: «Зачем я собираюсь совершить это действие?», «Что они получат, если я так поступлю?»

Критически оценивать каждую интервенцию и задавать себе вопросы: «Зачем я собираюсь совершить это действие?», «Что они получат, если я так поступлю?» Вести себя вопреки ожидаемым реакциям. Отберите инициативу у мошенников, начните сами режиссировать этот спектакль. Например, тот, кто подстроил дорожный инцидент, ждёт, что вы будете возмущаться, расстраиваться, спорить или плакать. Вместо этого спойте песню, станцуйте, притворитесь немым — не бойтесь показаться странным. Чем необычнее будет ваше поведение, тем быстрее вы обезоружите аферистов.

Задавать вопросы, которые не вписываются в сценарий, чтобы перевести внимание обманщика на другую тему и разорвать привычный шаблон. Например, если у вас пытаются выведать данные карты и вы не можете прервать контакт (уйти, повесить трубку), можно сказать что-то вроде: «Слушай, а какие у тебя кроссовки классные! Где брал? Дай померить, у нас размер вроде одинаковый. Ну что тебе, жалко?» И далее задавайте самые нелепые вопросы, пока не обескуражите вашего «доброжелателя».

Многие считают: раз они взрослые и умные, им не грозит стать жертвой мошенников. Но это не так. В определённые моменты жизни попасться на удочку может любой из нас. Поделитесь этим текстом в соцсетях, чтобы рассказать, какие методы используют аферисты и как им можно противостоять.

Источник: lifehacker.ru

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