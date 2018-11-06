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12 ноября в Харькове начнется суд по делу Добкина о «кооперативной схеме»

12 ноября в Харькове начнется суд по делу Добкина о «кооперативной схеме»

12 ноября в Дзержинском райсуде Харькова состоится первое судебное заседание по делу экс-мэра Харькова, нардепа Михаила Добкина по делу о «кооперативной схеме» выдачи земли в городе.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на портал «Судебная власть».

Дело передали в суд в октябре 2018 года.

Судебное заседание назначено на 12:00.

Кроме Михаила Добкина, обвиняемыми по делу проходит также главный архитектор города Харькова Сергей Чечельницкий, экс-заместитель Харьковского городского головы Татьяна Овинникова (советник городского головы), экс-заместитель начальника управления земельных отношений Борис Баронин (советник городского головы), Владимир Конюхов и Сергей Китченко, сообщили в ХАЦ.

По информации активистов, Владимир Конюхов является директором ООО «Первый завод», владельцем которого является ОАО «Жилстрой-1». Именно ПАО «Жилстрой-1» был основателем обслуживающего кооператива «ЖСК« Жилстрой-1 », которое получило бесплатно в собственность десятки земельных участков в Харькове по «кооперативной схеме». Сергей Китченко является основателем обслуживающего кооператива «ЖСК« Орис» и экс-основателем потребительского общества «ЖСК «Авантаж».

Как сообщается, дело будет рассматривать коллегия судей под председательством судьи Алексея Шишкина.

Уголовное производство, где обвиняемым является Михаил Добкин, касается 36 земельных участков общей площадью 78 га, в городе Харькове, нормативной стоимостью более 220 млн.грн. Все участки бесплатно в собственность получили потребительское общество "ЖСК" Авантаж "и обслуживающий кооператив« ЖСК «Жилстрой-1».

Агентство Телевидения Новости

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Темы: добкин

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