12 тис. доларів завдатку за п’ятьох «клієнтів»: прикордонники викрили організатора незаконної схеми

Під час проведення заходів з протидії незаконному перетину державного кордону, оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону викрили 52-річного жителя Чернівецької області, який намагався налагодити схему незаконного переправлення осіб з України до Румунії.

У ході подальшої роботи організатора схеми затримали під час отримання ним грошових коштів у сумі 12 тисяч доларів США, які мали стати завдатком за організацію незаконної подорожі п’ятьох осіб.

Водночас на ділянці відділу Красноїльськ, неподалік кордону, прикордонники затримали п’ятьох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити до Румунії. За нелегальний похід жителі Харківської, Запорізької, Вінницької та Дніпропетровської областей мали заплатити загалом 66 тисяч доларів США.

Стосовно них складені матеріали про адміністративне правопорушення. Головного організатора незаконної оборудки затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому оголошено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України.

Заходи проводились спільно з представниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, слідчими Слідчого відділу ГУНП в Чернівецькій області за силової підтримки спецпідрозділу «Дозор» під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури.

Джерело: dpsu.gov.ua

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