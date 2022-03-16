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12 зруйнованих шкіл на Ізюмщині: розпочато кримінальні провадження

12 зруйнованих шкіл на Ізюмщині: розпочато кримінальні провадження

З початку вторгнення ЗС РФ на територію України окупанти систематично обстрілюють інфраструктуру та мирне населення Ізюмського району, повідомляє прокуратура Харківської області.

За 20 днів обстрілів військовослужбовцями ЗС РФ пошкоджено та зруйновано 12 загальноосвітних шкіл в Ізюмському районі, три з яких в Ізюмі.

Наразі за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України розпочато низку кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости

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