15 повідомлень про підозру, 64 нові справи — результати травня 2020 року

Впродовж травня 2020 року детективи Національного бюро розпочали розслідування 64 нових кримінальних проваджень за фактами вчинення корупційних правопорушень. У вчиненні злочинів, які розслідують НАБУ та САП, про підозру повідомлено 15 особам. Стосовно шістьох осіб розслідування закінчено — обвинувальні акти скерували до суду. Такими є підсумки роботи НАБУ і САП у травні 2020 року.

Повідомили про підозру:

● екскомандувачу Національної гвардії України, колишньому народному депутату (екскінцевому бенефіціарному власнику) та низці посадовців компанії-забудовниці — у вчиненні нових злочинів у справі щодо заволодіння майном ГУ Національної гвардії України на 81,64 млн грн (ч.5 ст.191, ч.4 ст.369, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст. 28 ч.4 ст.358 КК України);

● колишньому директору державного підприємства «Укрмедпроектбуд» та двом керівникам приватних підприємств — у заволодінні 30 млн грн, передбачених на будівництво нового корпусу лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» (ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України);

● ще трьом учасникам корупційної схеми з постачання товарів невідомого походження ДК «Укроборонпром» із ухиленням від сплати податків та подальшою легалізацією коштів (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 і ч.5 ст.27, ч.3 ст.209 КК України);

● колишньому т.в.о. генерального директора ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» — у розтраті 4,17 млн грн (ч.5 ст.191 КК України);

● заступнику голови райсуду з Харкова — в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України);

● ще двом екснардепам — в отриманні незаконної компенсації за житло: у розмірі 928 тис. грн та у розмірі 937 тис. грн (ч.2 ст.364 КК України).

Відкрито матеріали для ознайомлення підозрюваних у кримінальних провадженнях за такими фактами як:

● розтрата 25,4 млн грн державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»;

● завдання понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді Києва («справа зниклого басейну»;

● завдання понад 21,36 млн грн збитків державному підприємству «Адміністрація морських портів України»;

● завдання 13,7 млн грн збитків державному підприємству «Завод «Електроважмаш»;

● заволодіння майном ГУ Національної гвардії України у розмірі 81,64 млн грн;

● безпідставне отримання 543,9 тис. грн компенсації за оренду житла народним депутатом України VIII скликання.

Серед справ, які упродовж травня скеровано до суду:

● шахрайство та підбурювання до надання неправомірної вигоди колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб та його «помічником» (ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 КК України);

● отримання заступником голови Державного агентства водних ресурсів України 8 тис. дол. США неправомірної вигоди (ч.4 ст.368 КК України);

● безпідставне отримання понад 361 тис. грн компенсації вартості винайму номера у готелі «Київ» народним депутатом України VII та VIII скликань (ч.2 ст.364 КК України);

● одержання неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. грн головою одного з районних судів Закарпатської області (ч. 3 ст. 368 КК України).

Крім того, у травні НАБУ запобігло:

● зняттю арешту з 14 млн дол. США ексміністра доходів і зборів;

● завданню 80 млн грн збитків АТ «ОГХК»;

● перерахунку 300 млн грн компанії ексчиновника, підозрюваного у мільярдних зловживаннях.

Завдяки діям детективів НАБУ у травні відшкодовано 600 млн грн «Укрнафті», а загалом впродовж січня-квітня 2020 року у справах Національного бюро відшкодовано 147 млн грн завданої інтересами держави шкоди.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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