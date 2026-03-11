15-річного жителя Харківщини підозрюють у зґвалтуванні трьох хлопчиків

В одній із громад у Харківській області 15-річний переселенець ґвалтував трьох хлопчиків. Серед них був син родини, яка пустила сім’ю підлітка жити до себе. Знущання саме над цим хлопчиком нападник знімав на відео та зберігав. Також встановлені факти сексуального насильства й над іншими дітьми, зокрема над сином полеглого українського військового.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, родина підозрюваного евакуювалася із зони бойових дій на Харківщині до більш безпечного населеного пункту у регіоні. Їх прийняла місцева сім’я з 12-річним сином. Спершу між дітьми склалися дружні стосунки, проте згодом старший хлопець почав використовувати цю довіру для психологічного тиску та насильства.

З січня по травень 2025 року в покинутих будівлях, маскуючи свої дії під ігри «Правда або дія» та «Професії», він систематично ґвалтував хлопчика. Умовою «гри» була заборона відмовлятися від будь-яких «завдань», інакше на дитину чекало побиття. Окрім того, зґвалтування він фільмував на власний телефон.

Згодом зловмисник почав чинити сексуальне насильство над ще одним хлопчиком – 11-річним сином полеглого українського воїна.

Останній задокументований епізод стався у червні 2025 року: біля місцевого магазину підозрюваний зустрів 10-річного хлопчика та висунув вимогу підкоритися. Попри спробу втекти, зловмисник наздогнав дитину і силоміць відвів до окопу, де зґвалтував. Усі жертви зізналися: вони боялися розповісти правду через постійні погрози фізичною розправою та залякування – розповіли в прокуратурі.

Підлітку повідомили про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти статевої свободи та недоторканності неповнолітніх (ч. 4, 6 ст. 152 КК України).

Нагадаємо, що нещодавно прокурори Харківщини довели вину вітчима, який роками ґвалтував падчерку. Його засуджено до 15 років ув’язнення.

