15 років тюрми загрожує лозівчанину, який підтримував дії окупантів в «Однокласниках»

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що мешканець м. Лозова активно підтримував «руський мир» на просторах інтернету. У забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники» він репостив дописи на підтримку рф.

В одному з поширених дописів містилось звинувачення про те, що нібито саме українська армія знищує населені пункти.

Крім того, у матеріалах були й інші кремлівські наративи, наприклад, про те, що підрозділ «Азов» — це терористи, які вбили мирних людей у драмтеатрі м. Маріуполь.

Також колаборант репостив дописи на підтримку анексії Криму та про те, що «Львів обов‘язково увійде до складу Польщі».

Правоохоронці викрили чоловіка. Його судитимуть у Лозівському районному суді Харківської області.

Дізнання — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости