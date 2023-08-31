Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:49
Просмотров: 128

15 років тюрми загрожує лозівчанину, який підтримував дії окупантів в «Однокласниках»

15 років тюрми загрожує лозівчанину, який підтримував дії окупантів в «Однокласниках»

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України). 

Дізнанням встановлено, що мешканець м. Лозова активно підтримував «руський мир» на просторах інтернету. У забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники» він репостив дописи на підтримку рф. 

В одному з поширених дописів містилось звинувачення про те, що нібито саме українська армія знищує населені пункти.  

Крім того, у матеріалах були й інші кремлівські наративи, наприклад, про те, що підрозділ «Азов» — це терористи, які вбили мирних людей у драмтеатрі м. Маріуполь. 

Також колаборант репостив дописи на підтримку анексії Криму та про те, що «Львів обов‘язково увійде до складу Польщі». 

Правоохоронці викрили чоловіка. Його судитимуть у Лозівському районному суді Харківської області. 

Дізнання — Управління СБУ в Харківській області.  

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 