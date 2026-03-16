16 березня 2022 року російський літак скинув авіабомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя

Драмтеатр. Надпис “ДІТИ”

16 березня 2022 року російські військові здійснили авіаудар по будівлі Маріупольського драматичного театру. Тоді у приміщенні театру, яке використовувалося як бомбосховище, за різними даними, ховалися сотні людей. На площі біля будівлі було написано російською мовою попередження, що в будівлі перебувають діти. Скільки людей загинуло від авіаудару ‒ достеменно невідомо. Після трагедії у Маріупольській міськраді заявили про приблизно 300 загиблих. Інші джерела називають вдвічі більшу кількість вбитих.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних воєнних злочинах, скоєних у Маріуполі. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у червні 2022 року повідомила, що атаку на драмтеатр у Маріуполі 16 березня російські військові скоїли, імовірно, скинувши з літака-винищувача дві 500-кілограмові бомби, які здетонували одночасно.

Напад на цивільний об'єкт, що призвів до загибелі мирних людей, є воєнним злочином, зазначили правозахисники. Вони розвінчали заяви російської влади щодо начебто причетності українських військових і дійшли висновку, що найбільш реалістичною є версія, згідно з якою це був цілеспрямований авіаудар російських пілотів по цивільному об'єкту.

Джерело: radiosvoboda.org

