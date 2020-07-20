17-летнюю жертву группового изнасилования и ее мать раздавили трактором

Молодая жительница индийского города Амапур пострадала из-за поступка родственника. Четыре года назад члены семьи девушки совершили убийство, за которое не только отбывают наказание, но и расплатились кровью.

Сын убитого решил осуществить кровную месть. Несколько месяцев назад он похитил 17-летнюю родственницу подозреваемых. Вместе с двумя друзьями мужчина надругался над несовершеннолетней девушкой. Узнав о случившемся, мать изнасилованной отправилась в полицейский участок.

Насильник испугался уголовного преследования и решил избавиться от девушки и ее матери. Мужчина поджидал их на одном из рынков на севере Индии.

Мать и дочь возвращались домой. Внезапно в их сторону направился трактор. Водитель сбил женщин и скрылся с места преступления. От полученных травм пострадавшие скончались до приезда "скорой".

Пострадавшая и ее мать накануне обратились с заявлением в полицию,

Legion-Media

Насильник оправдал свой жуткий поступок важной причиной. Он заявил, что решил отомстить за смерть своего отца, который погиб по вине родственников девушки, сообщает Daily Mail. Мужчину арестовали.

Насильник решил избавиться от девушки и ее матери,

Legion-Media

Источник: www.cosmo.ru/

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