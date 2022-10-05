Кримінал
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18-летний живодер, убивший павлина на камеру, получил 2 года условно

На Буковине суд вынес приговор по резонансному делу Константина Урсуляна. В июне соцсети облетело видео, на котором пьяный живодер держал павлина за горло и бил об землю, пока тот не умер. После резонанса открыли уголовное производство. Вчера в прокуратуре Черновицкой области сообщили, что Урсуляна признали виновным по ч. 3 ст. 299 УК (жестокое обращение с животным). Его приговорили к 5 годам лишения свободы, установив 2-летний испытательный срок.

За лето Черновцы дважды оказывались в центре скандала из-за жестокого обращения с животными. В августе зоозащитники обнародовали историю дочери 6-летней грумерки Богданы Кочержук. Девочка после 20 минут издевательств убила йоркширского терьера. Шевченковский райсуд Черновцов закрыл дело из-за завершения сроков привлечения к админответственности.

Джерело: https://t.me/vekha/50229

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Темы: суд, україна

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