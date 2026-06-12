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18-річний юнак продавав військовим неіснуючі пікапи у Києві: воїнів ошукали на майже 600 тис. грн

18-річний юнак продавав військовим неіснуючі пікапи у Києві: воїнів ошукали на майже 600 тис. грн

У Києві повідомили про підозру юнаку, який пропонував військовим придбати автомобілі для потреб ЗСУ, однак заплативши завдаток, покупці так нічого і не отримували.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

"Шахрайські оголошення про продаж машин розміщували протягом 2025 року у TikTok та публікували на платформі "OLX". Автомобілі клієнтам мали начебто доставити з-за кордону. Військовим, які хотіли придбати машину, надсилали фото та пропонували дати завдаток. Втім, ані машин, ані грошей покупці так і не отримали.

У ході досудового розслідування встановлено, що четверо військових внесли передоплату за автомобіль, а ще один – оплатив повну його вартість. Загалом п’ятеро потерпілих перерахували на рахунки, надані підозрюваним, майже 600 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Дії організатора схеми кваліфіковано як шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Розслідування триває, встановлюються інші учасники злочинної схеми.

За даними поліції, йдеться про 18-річного молодика.

Джерело: censor.net

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