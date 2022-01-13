19 підозр, 75 нових розслідувань — підсумки роботи НАБУ та САП у грудні 2021 року

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП розпочали розслідування у 75 кримінальних провадженнях, повідомили про підозру 19 особам, скерували до суду два обвинувальні акти стосовно чотирьох осіб. Такими є підсумки роботи антикорупційних органів у грудні 2021 року. Крім того, 4 обвинувальні вироки стосовно 4 осіб набули законної сили.

Впродовж місяця на корупції викрили та повідомили про підозру:

● керівнику структурного підрозділу Міністерства оборони України – йому інкримінують пропозицію передачі неправомірної вигоди у розмірі 24 млн грн задля впливу на результати аудиту Міноборони;

● позаштатному раднику міністра енергетики України, колишньому директору державного підприємства «Оператор ринку», яких вважать задіяними у заволодінні 2,15 млн грн коштів ДП;

● дев’ятьом особам, ймовірно причетним до розкрадання коштів державних хлібозаготівельних підприємств. Загалом вони намагалися заволодіти 157 млн грн;

● трьом особам, через дії яких комунальне підприємство «Київзеленбуд» зазнало збитків у 115,19 млн грн;

● чотирьом особам, ймовірно причетним до завдання понад 67,73 млн грн збитків державному підприємству «УСТФ «Укртелефільм».

НАБУ та САП упродовж першого місяця зими скерували до суду справи стосовно:

● колишнього голови правління ДПАТ «НАК» «Украгролізинг» та його спільника, екскерівника приватної компанії, дії яких завдали державним інтересам 4,9 млн грн шкоди;

● колишньої заступниці директора ДП «УкрДІАП» за обвинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта, та у складанні неправдивого висновку експерта в суді.

Детективи НАБУ завершили розслідування стосовно:

● голови одного з районних судів Вінницької області, якого підозрюють у проханні та одержанні неправомірної вигоди;

● колишнього президента України та його сина, підозрюваних у заволодінні резиденцією «Межигір'я».

Ще одним здобутком грудня став початок роботи Міжвідомчої системи електронного кримінального провадження eCаse Management System. НАБУ стало першим органом досудового розслідування, який розпочав діджиталізацію кримінального процесу в Україні.

Серед інших здобутків грудня — викриття змови при закупівлях на майже 500 млн грн, повернення аеропорту Бориспіль 36,5 млн грн, а також остаточне вирішення спору на користь держави у питанні повернення їй незаконно проданої на аукціоні нерухомості ДП «Національна кінематека України» вартістю 42 мл грн.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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