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1900 ракет выпустила россия по Украине с начала войны

1900 ракет выпустила россия по Украине с начала войны

Об это сообщает Министерство обороны США.

Почти все авиаудары наносятся с российских авиабаз:

«Они не взлетают и не садятся в Украине. Возможно, на юге им иногда удавалось это сделать, но большинство из самолётов прибывают из России, а затем возвращаются на аэродромы. То же самое касается и ракетных ударов – пусковые установки находятся на территории России»,сообщает Пентагон

Источник: https://t.me/truexanewsua/44234

Новости портала «Весь Харьков»

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