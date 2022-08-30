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20 жовтня рашисти планують провести референдум на Харківщині

20 жовтня рашисти планують провести референдум на Харківщині

Окупанти призначили дату проведення фейкового референдуму в Вовчанську та Великому Бурлуці на Харківщині – 20 жовтня

Як пише так звана “тимчасова державна адміністрація Вовчанського району”, відповідну петицію підписали депутати від путінської партії “єдина раіся” спільно з головою ТДА. Нібито її розглядали в будинку культури Вовчанська, і на заході були присутні майже пів тисячі містян, які підтримали “референдум” переважною більшістю.

Агентство Телевидения Новости

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