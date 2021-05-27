200 миллионов убытков: на Харьковщине разоблачили банду рейдеров, захвативших три сельхозпредприятия и технику

На Харьковщине правоохранители разоблачили преступную группировку, участники которой незаконно завладевали сельскохозяйственными предприятиями и их техникой.

Об этом сообщили в Управлении коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что в преступную группу входили 11 человек.

В течение 2013-2018 годов фигуранты, используя поддельные документы, похищенные печати и штампы, завладели тремя сельхозпредприятиями и их техникой. Для этого организатор группировки заранее создал собственные предприятия, на которых и использовали отобранную технику.

Сумма нанесенного ущерба в результате рейдерских захватов хозяйств составляет более 200 000 000 гривен.

27 мая в городе Харькове и на территории Харьковской области полицейские провели более 20 одновременных обысков по месту жительства фигурантов, в офисных помещениях и на сельскохозяйственных предприятиях.

В результате были изъяты тракторы, сеялки, бороны – всего более 30 единиц сельскохозяйственной техники.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит лишение свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости