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200 миллионов убытков: на Харьковщине разоблачили банду рейдеров, захвативших три сельхозпредприятия и технику

200 миллионов убытков: на Харьковщине разоблачили банду рейдеров, захвативших три сельхозпредприятия и технику

На Харьковщине правоохранители разоблачили преступную группировку, участники которой незаконно завладевали сельскохозяйственными предприятиями и их техникой. 

Об этом сообщили в Управлении коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что в преступную группу входили 11 человек. 

В течение 2013-2018 годов фигуранты, используя поддельные документы, похищенные печати и штампы, завладели тремя сельхозпредприятиями и их техникой. Для этого организатор группировки заранее создал собственные предприятия, на которых и использовали отобранную технику. 

Сумма нанесенного ущерба в результате рейдерских захватов хозяйств составляет более 200 000 000 гривен.

27 мая в городе Харькове и на территории Харьковской области полицейские провели более 20 одновременных обысков по месту жительства фигурантов, в офисных помещениях и на сельскохозяйственных предприятиях. 

В результате были изъяты тракторы, сеялки, бороны – всего более 30 единиц сельскохозяйственной техники. 

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины. 

Фигурантам грозит лишение свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости

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