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234 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

234 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 24 травня 2022 року більше ніж 667 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 234 дитини загинуло та понад 433 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 146, Київській - 116, Харківській - 103, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

22 травня в лікувальному закладі м. Дніпра померла 12-річна дівчинка, яка отримала тяжкі поранення 7 травня внаслілок обстрілу окупантами.

20 травня через артилерійський обстріл військами РФ селища Чкаловське Чугуївського району Харківської області отримав тяжкі тілесні ушкодження 16-річний хлопець, від яких помер.

Стало відомо, що 8 квітня внаслідок обстрілу ворогом м. Лисичанськ Сєвєродонецького району Луганської області отримали поранення двоє хлопчиків 11 та 13 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1848 закладів освіти. При цьому 173 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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