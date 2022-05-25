Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 68

238 дітей загинуло в Україні внаслідок збройної агресії РФ

238 дітей загинуло в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 25 травня 2022 року більше ніж 671 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 238 дітей загинуло та понад 433 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 149, Київській - 116, Харківській - 104, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель 11-річної дівчинки через обстріл військами РФ 25 лютого Чугуївського району Харківської області.

Також стало відомо, що внаслідок обстрілів окупантами м. Маріуполь Донецької області загинули троє підлітків 14, 15 та 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1848 закладів освіти. При цьому 173 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В сегодняшнем WSJ вышел текст посвященный деблокаде поставок зерна из Украины
Сегодня 10:46    74
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05
Сегодня 10:12    77
Российские олигархи намерены откупиться от санкций, передав свои активы Украине
Сегодня 09:49    119
В Харькове создают новый батальон теробороны
Сегодня 09:38    140
Жители Якутии организовали антивоенное движение и требуют независимости
Сегодня 09:27    141
Экс-президент россии пригрозил Италии войной из-за Крыма
Сегодня 09:16    176
Рекордний випуск військових облігацій, будівництво залізничного безвізу з ЄС: підсумки дня
Сегодня 09:06    133
Ворог вранці вдарив ракетами по Кривому Рогу та Запоріжжю
Сегодня 08:55    118
Харківські художники зробили мурал святої Джавеліни (ФОТО)
Сегодня 08:52    151
Президент Чехії втратив половину своїх радників
Сегодня 08:44    131
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 