238 дітей загинуло в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 25 травня 2022 року більше ніж 671 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 238 дітей загинуло та понад 433 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 149, Київській - 116, Харківській - 104, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель 11-річної дівчинки через обстріл військами РФ 25 лютого Чугуївського району Харківської області.

Також стало відомо, що внаслідок обстрілів окупантами м. Маріуполь Донецької області загинули троє підлітків 14, 15 та 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1848 закладів освіти. При цьому 173 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

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