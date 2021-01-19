2,49 млн грн відшкодовано Бердянській філії ДП «АМПУ» завдяки розслідуванню НАБУ

Бердянській філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» впродовж квітня 2020 року–січня 2021 року повернули 2,49 млн грн, сплачених за непоставлене обладнання. Збитки відшкодовано повною мірою за результатами викриття детективами НАБУ корупційної схеми та проведення досудового розслідування за процесуального керівництва прокурорів САП.

Йдеться про закупівлю Бердянською філією ДП «АМПУ» автокрану у 2018-2019 рр., в результаті якої держпідприємство перерахувало комерційній компанії 2,49 млн грн за обладнання, яке ДП «АМПУ» фактично не отримало. За даними слідства, схему реалізували посадовці ДП «АМПУ» у змові з представником комерційної компанії.

Розслідування цих фактів НАБУ та САП здійснювали з лютого 2019 року. Розслідування завершено. 1 липня 2020 року справу за обвинуваченням начальника адміністрації Бердянської філії ДП АМПУ і екскерівника комерційної компанії скерували до суду. Згодом, у листопаді 2020 року, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ще одного учасника злочину — інженера Бердянської філії ДП АМПУ. Наразі обидві справи на розгляді у ВАКС.

Під час досудового розслідування та судового розгляду відшкодовано завдану через корупційну схему шкоду. 13 січня 2021 року держпідприємству повернули останню частину з суми у 2,49 млн грн.

Детальніше про розслідування фактів корупції, пов’язаних із діяльністю «АМПУ»: https://nabu.gov.ua/novyny/sprava-ampu.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»