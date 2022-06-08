Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:58
Просмотров: 96

263 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

263 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 741 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 8 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 263. Зросла кількість поранених- 478.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 190, Харківській - 122, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

5 червня внаслідок обстрілу окупантами с. Добропілля Пологівського району Запорізької області отримав вогнепальне поранення 9-річний хлопчик.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей в Харківській області.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1958 закладів освіти. При цьому 186 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06
Сегодня 10:53    91
Берсерки по нужде
Сегодня 10:45    162
Новости из США. Понедельник-вторник, 6-7 июня 2022
Сегодня 10:08    128
росія розганяє нові фейки про паспорти, Бербок і американські вертольоти
Сегодня 09:47    128
путинская россия - это дегенеративная копия гитлеровской Германии и фашистской Италии
Сегодня 09:23    137
Американская корпорация IBM полностью прекращает работу в россии
Сегодня 09:12    141
Армия рф бросила в Украину танки из музеев оружия
Сегодня 09:02    176
Клімкін - про скасування візиту лаврова до Сербії: Це початок зачищення Європи від рф
Сегодня 08:52    165
Населення Маріуполя зменшилося у 5 разів
Сегодня 08:41    124
Всемирный банк выделит Украине дополнительные $1,5 млрд, – Reuters.
Сегодня 08:31    131
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 