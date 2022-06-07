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263 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

263 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 7 червня 2022 року більше ніж 730 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 263 дитини загинуло та понад 467 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 190, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

3 червня на пляжі в м. Маріуполь Донецької області двоє людей загинуло через вибух міни. Один з загиблих - хлопчик 8 років.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1940 закладів освіти. При цьому 184 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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