287 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 12 червня 2022 року більше ніж 795 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 508 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 217, Харківській - 149, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 16 дітей на Харківщині.

Источник: gp.gov.ua

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